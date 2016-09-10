Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden iş adamı Mustafa Seyidoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7'si tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, iş dünyasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün FETÖ'ye finansal destek iddiasıyla Seyidoğlu Baklavaları'nın sahibi Mustafa Seyidoğlu'nun da bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı.



Şüpheliler bugün hakim karşısına çıkarıldılar. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Mustafa Seyidoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 23 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Adli kontrol hükümleri kapsamında, şüphelilerin yurt dışına çıkış yasağı getirildi.



Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan adliye personellerinin ifadeleri doğrultusunda, FETÖ'de "abi"lik yapan ve örgüte ait evlere yardım eden iş adamları hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.



Malvarlığına tedbir kararı



Öte yandan, Sabah'ın haberine göre, savcılık kararıyla ünlü işadamı Mustafa Seyidoğlu'nun mal varlığına da tedbir kararı konuldu. 1950 yılında Gaziantep'ten İstanbul'a göç eden Habeş Seyidoğlu tarafından kurulan 1952'den sonra mağazalaşmaya başlayan Seyidoğlu'nun Hadımköy Organize Sanayi Bölgesi'nde de fabrikası bulunuyor.



Güllü için itiraz



Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz ve Nejat Güllü'nün de aralarında bulunduğu 38 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Soruşturmayı yürüten savcılık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakimliğe sevk ettiği ancak adli kontrol şartıyla serbest kalan 38 şüpheli için hakimliğe itiraz dilekçesi gönderdi. Şüphelilerin, tekrar tutuklanmaları istendi.



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