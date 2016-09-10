10 Eylül 2016 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ünlü baklavacı FETÖ'den tutuklandı

    FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün 30 kişiyle birlikte gözaltına alınan Seyidoğlu Baklavaları’nın sahibi Mustafa Seyidoğlu ve 6 kişi tutuklandı. Soruşturmada daha önce Güllüoğlu Baklavaları'nın sahipleri de gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla bırakılmıştı

    10 Eylül 2016 Cumartesi 14:43
    Ünlü baklavacı FETÖ'den tutuklandı
    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden iş adamı Mustafa Seyidoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7'si tutuklandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, iş dünyasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün FETÖ'ye finansal destek iddiasıyla Seyidoğlu Baklavaları'nın sahibi Mustafa Seyidoğlu'nun da bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı.

    Şüpheliler bugün hakim karşısına çıkarıldılar. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Mustafa Seyidoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 23 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Adli kontrol hükümleri kapsamında, şüphelilerin yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

    Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan adliye personellerinin ifadeleri doğrultusunda, FETÖ'de "abi"lik yapan ve örgüte ait evlere yardım eden iş adamları hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

    Malvarlığına tedbir kararı

    Öte yandan, Sabah'ın haberine göre, savcılık kararıyla ünlü işadamı Mustafa Seyidoğlu'nun mal varlığına da tedbir kararı konuldu. 1950 yılında Gaziantep'ten İstanbul'a göç eden Habeş Seyidoğlu tarafından kurulan 1952'den sonra mağazalaşmaya başlayan Seyidoğlu'nun Hadımköy Organize Sanayi Bölgesi'nde de fabrikası bulunuyor.

    Güllü için itiraz

    Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz ve Nejat Güllü'nün de aralarında bulunduğu 38 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Soruşturmayı yürüten savcılık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakimliğe sevk ettiği ancak adli kontrol şartıyla serbest kalan 38 şüpheli için hakimliğe itiraz dilekçesi gönderdi. Şüphelilerin, tekrar tutuklanmaları istendi.
    Anahtar Kelimeler: Fetö, Mustafa Seyidoğlu, Fetö Tutuklama, Baklavacı Tutuklama

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN SOCAR halka açılıyor
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Seçkinlere özel
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz