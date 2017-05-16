Ünlü baklavacıya FETÖ'den tahliye

Ünlü baklavacı Serdar Seyitoğlu hakkında mahkeme tahliye kararı verdi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Serdar Seyitoğlu ile tutuksuz yargılanan amcası Mustafa Seyitoğlu, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmaların ardından ara kararını veren mahkeme heyeti tutuklu sanık Serdar Seyitoğlu'nun tutuklulukta kaldığı 7,5 aylık süreyi ve suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Serdar Seyitoğlu'nun "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi isteniyordu.