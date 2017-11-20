Ünlü balerin hırsızlıktan yakalandı!

Ünlü balerin Evlin Avidor, bir marketten 150 liralık et çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı

Bir zamanlar ünlü mimar Selim Yuhay ile evli olan ünlü balerin Evlin Avidor'dan şaşırtan bir haber geldi.



İddiaya göre ünlü balerin, marketten 150 TL'lik et çaldı. İddiaya göre 3 Kasım günü Avidor İstanbul İstinye'de bulunan bir markete girdi. Marketin hızlı kasasından ödeme yapan Avidor'un aldığı bütün şeylerin ödemesini yapmadığı fark edildi. Bunun üzerine poşetleriyle marketten çıkmak isteyen Avidor, güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan incelemede Avidor'un poşette bulunan 25 parça üründen 23'ünü ödediği ötekileri ise ödemediği tespit edildi.



Güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Görevliler polise daha önceki kamera kayıtlarını göstererek Avidor'un bunu ilk kez yapmadığını daha önce de yaptığını iddia etti.



Avidor, gözaltına alınarak ifadesi alındı. Adliyeye sevk edilen Avidor, adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Avidor hakkında hırsızlıktan dava açıldı. Savcılık Avidor'un 3 yıla kadar hapsini talep etti.





