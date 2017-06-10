Ünlü diş hekimi intihar etti. 10 milyon TL borcu varmış!

Televizyon programlarıyla tanınan ünlü diş hekimi 32 yaşındaki Abdullah Doğan Bircan'ın evinde intihar ettiği belirlendi

Diş hekimi olan ve aynı zamanda yapımcılık ve program sunuculuğu yapan 32 yaşındaki Abdullah Doğan Bircan, evinde silahla intihar etti. Alınan bilgiye göre eşini kayınvalidesinin evine bırakan Bircan, daha sonra da önce polikliniğine sonra da evine gitti.



Bir süre sonra Bircan'ı arayan eşi, telefona cevap verilmeyince durumu binanın kapıcısına bildirdi. Çilingirle kapı açılırken, içeriye girenler Bircan'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.



Olayın üzerine eve sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Bircan'ın tabanca ile intihar ettiği tespit edildi.



10 milyon TL borcu varmış

Bircan'ın intiharı çevresinde büyük bir şok yaratırken, intihar nedeninin ise borçları olduğu tahmin ediliyor. Bircan'ın son zamanlarda işlerinin kötü gittiği ve bu yüzden piyasaya 10 milyon TL borcu olduğu iddia edildi.