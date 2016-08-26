26 Ağustos 2016 Cuma
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    • Ünlü firmanın CEO'su tutuklandı

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye maddi destek sağladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında İhlas Holding CEO'su Cahit Paksoy'un da bulunduğu 18 kişi daha tutuklandı

    26 Ağustos 2016 Cuma 15:34
    Ünlü firmanın CEO'su tutuklandı
    AKFA Holding ve holdinge bağlı 44 şirket ile ortakları ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 120 şüpheliden 102'si gözaltına alındı. Savcılık sorgularının ardından 32 şüpheli daha tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında İhlas Holding'in CEO'su Cahit Paksoy'un da bulunduğu 18 kişi daha "Terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütüne finansman sağlamak" ve "Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 14'ü adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere 15 şüphelinin ise serbest kalmasına karar verdi.

    7 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde 17 şüpheli tutuklanmış, 46 kişi serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli sayısı 35'e ulaşırken, serbest kalan kişi sayısı ise 60 oldu. Aralarında Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın da bulunduğu 7 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Ihlas, Ihlas Ceo, Ceo Tutuklama, Cahit Paksoy

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