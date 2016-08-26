7 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR



Haber Kaynağı: DHA

AKFA Holding ve holdinge bağlı 44 şirket ile ortakları ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 120 şüpheliden 102'si gözaltına alındı. Savcılık sorgularının ardından 32 şüpheli daha tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında İhlas Holding'in CEO'su Cahit Paksoy'un da bulunduğu 18 kişi daha "Terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütüne finansman sağlamak" ve "Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 14'ü adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere 15 şüphelinin ise serbest kalmasına karar verdi.Öte yandan geçtiğimiz günlerde 17 şüpheli tutuklanmış, 46 kişi serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli sayısı 35'e ulaşırken, serbest kalan kişi sayısı ise 60 oldu. Aralarında Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın da bulunduğu 7 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.