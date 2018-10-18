Ünlü fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti

İstanbul fotoğraflarıyla hafızalara kazınan, dünyaca ünlü birçok kişiyi fotoğraflayan efsanevi foto muhabiri Ara Güler, dün gece tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşama veda etti. Güler'in cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler'in vefatı nedeniyle ailesine telefonla taziyelerini iletti

“Sanat olmasına gerek yoktur fotoğrafın. Fotoğraf tarih olayıdır. Tarihi zaptediyorsun. Bir makine ile tarihi durduruyorsun” diyen usta fotomuhabiri Ara Güler, dün 23.20’de tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Doktor Zafer Gökay, Güler’in yakınlarına yaptığı açıklamada, “Serviste üç kez resüsitasyona cevap vermiş, yoğun bakımda da iki kere verdi ama üçüncüsünde ne yazık ki döndüremedik, başımız sağ olsun. Tamamen kalp yetersizliği” dedi.

Erdoğan: Ara Güler'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ara Güler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan'nın taziye mesajı şu şekilde: "Fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Ara Güler'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Büyük sanatçılar, vefatlarından sonra da, geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler. Objektifiyle tarih yazan Ara Güler'i de, işte böyle bir büyük sanatçı olarak görüyorum. Kendisine Master of Leica unvanı da verilmiş olan Güler, dünyanın önemli haber ajansları ve yayınlarında ülkemizi en iyi biçimde temsil etmiştir. Winston Churchill'den Bertrand Russell'a, Indira Gandi'den Salvador Dali'ye, Alfred Hitchcock'tan Picasso'ya birçok tarihi kişiyle gerçekleştirdiği foto röportajlar, asla hafızlardan silinmeyecektir. Dünyanın önemli müze ve koleksiyonlarında yer alan eserleri ve milyonlara ulaşan fotoğraf albümlerinin yanı sıra, kıymetli bir insan olarak hayatımızda bıraktığı derin izlerle de Ara Gürel ustayı daima saygıyla hatırlayacağız. Yakın geçmişte objektifine yansıma mutluluğunu yaşadığım değerli sanatçımızın vefatından duyduğum derin üzüntüyü bir kez daha ifade ediyor, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Londra’dan gelen arkadaşı Coşkun Aral acı haberle yıkıldı.

Yakın arkadaşı gazeteci Coşkun Aral ise “Türkiye’nin ve dünyanın başı sağolsun. Bütün dünyanın tanıdığı kendi kuşağının tanıdığı en önemli fotoğrafçılardan biriydi. Her zaman mütevazı bir insandı. Çok önemli bir insanı kaybettik” dedi.