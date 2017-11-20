Ünlü gazeteciye silahlı saldırı!

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı kişi tarafından bacağından tabancayla vurulan gazeteci Ali Tarakçı yaralandı

Gazeteci Ali Tarakçı, Esenyurt'ka kaza sonrası tartıştığı kişi tarafından bacağından tabancayla vuruldu.



Olay, saat 09.00 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazeteci Ali Tarakçı üç çocuğunu okula götürmek için aracıyla evinden çıktı. İki çocuğunu okula bırakan Tarakçı, en küçük oğlunun anaokuluna giderken arkadan gelen araç Tarakçı'nın kullandığı otomobile çarptı. Aracından inen Tarakçı, sürücü ve yanındaki diğer kişiyle tartışmaya başladı. Bu sırada tartıştığı kişilerden biri tabancasını çıkararak 5 el ateş etti. Gazeteci bacağından 3 kurşunla yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bacağından yaralanan Tarakçı, taksiye bindirilerek özel bir hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.





Yaşanan olayı anlatan Tarakçı, "Çocuklarımı okula bırakmak için evden çıktım. Sonra bir araç arabama arkadan çarptı. İndik baktım araçlarda bir şey yok. Rapor tutmak istediler, sonra aralarından biri silahını çıkardı ateş etti" diye konuştu.