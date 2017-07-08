Ünlü haber spikeri, arkadaşını vurdu!

Flash TV'nin ünlü haber sunucusu Gökhan Taşkın, Beyoğlu'nda sabaha karşı eğlence çıkışı arkadaşını topuğundan silahla vurdu

Ünlü haber spikeri, arkadaşını vurdu!

Flash TV'nin ünlü haber sunucusu Gökhan Taşkın, Beyoğlu'nda sabaha karşı eğlence çıkışı arkadaşını topuğundan silahla vurdu. Gözaltına alınan Taşkın ilk ifadesinde, "sarhoştum kazayla oldu" dedi.

Etiketler; #gökhan taşkın #flash tv
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