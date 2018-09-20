Ünlü isimler ‘sigaraya hayır’ kampanyasında buluştu

Kansersiz yaşam senin elinde sloganıyla yola çıkan ve bunu sosyal sorumluluk projesine dönüştürüp bir çok ünlü ismi projeye dahil eden yapımcı Ahmet Yılmaz, ‘Kansersiz Yaşam Senin Elinde’ projesinin sergi açılışını dün akşam Zorlu Center'da yaptı

Aslışah Alkoçlar, Can Yaman, Deniz Baysal, Yusuf Güney, Sevcan Yaşar, Ayça Turan, Mert Kamaz, Ekin Uzunlar gibi birçok ünlü isim objektif karşısına geçerek kansersiz yaşam senin elinde isimli fotoğraf sergisine destek veren isimler arasında yer aldı.

Sigaraya hayır demek üzere birçok ünlünün objektif karşısına geçip projeye gönülden destek verdiğini belirten Ahmet Yılmaz, “Akciğer kanseri oldukça yaygınlaştı, biz de ünlülerle el ele vererek genç kardeşlerimiz güzel bir mesaj vermek istedik, gençlere yol gösterici olmak görevimizdir” dedi.

Zorlu Center'da 21 Eylül'e kadar gezilebilecek sergiye Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katılım göstererek tüm oyunculara plaket takdim etti. Cemiyet hayatının önde gelen isimleri Gülşah Alkoçlar, Monik İpekel, Gülay Kamaz gibi birçok isim de açılışa katıldı.Türk Kızılayı, Monik İpekel, Zeynep Kartal ve Züleyha Özgül'ün de desteklediği projenin ikincisi de hazırlanıyor.