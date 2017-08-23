Ünlü Kuaför Ahmet Çoban Garage Organics Markasıyla Dünyaya Açılıyor

Saç tasarımı alanında getirdiği yenilikçi vizyon ile tanınan Türkiye’nin ünlü kuaförü Ahmet Çoban tarafından yaratılan Avrupa’nın en prestijli organik ürün sertifikasına sahip Garage Organics saç ve vücut bakım markası yakın zamanda yurt dışına çıkacak

Ünlü Kuaför Ahmet Çoban Garage Organics Markasıyla Dünyaya Açılıyor
Alanında yüksek başarısı ile uluslar arası yatırımcıların da dikkatini çeken Garage Hair Repair Studio salonlarının kurucusu Ahmet Çoban, önümüzdeki dönemde hem kozmetik markası hem de salonları ile yurt dışında geniş çaplı işbirlikteliklerine imza atacak. Türkiye’nin ilk patentli saç renklendirme uygulaması brushlight ile tanınan ve sektöründe birçok yeniliğe imza atan ünlü kuaför Ahmet Çoban, sadece kuaför salonunda değil, saç işlemlerinde de markalaşmaya giden yolda önemli bir isim. İki tonlu saç uygulamaları konusunda birçok farklılığa imza atan Ahmet Çoban kendi geliştirdiği brushlight isimli renklendirme işleminin patentini alarak yine Türkiye’nin alanında ilk patent sahibi kuaförü ünvanına da sahip.

Birçok meslektaşı gibi 15-16 yaşlarında çıraklık yapan Ahmet Çoban, teknik eğitim konusuna önem veren ve günümüzde yurt dışında kuaför alanında kariyer yapan 2 kız kardeşin İstanbul Şişli’deki merkezlerinde kuaförlüğe başladı. Mesleğinde başarı kazanmış birçok kuaför ustasının yanında çalışırken öğrenme aşkı, yaratıcılığı ve insanlarla kolayca iyi ilişkiler kurabilen pozitif kişiliği sayesinde deneyimini arttıran Ahmet Çoban, kuaförlükle ilgili ters giden konuları düzeltmek için baştan başlamak ve yepyeni bir bakış açısı ile konuya yeniden yaklaşmak gerektiğine inanan bir yetenek.

Garage Organics markalı ürünler

Garage Organics tamamen saçın gerçek ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış ve dünyanın en prestijli organik ürün sertifikalarından ETKO ve COSMOS ORGANIC sahibi bir marka. Sadece saç odaklı kalmayıp, vücut bakımında da öne çıkan formüller geliştiren Ahmet Çoban’ın Garage Organics saç ve vücut bakım ürünleri garageorganics.com web sitesinden satın alınabiliyor. Formülündeki %98.2 saf ve organik Aloe vera bakımı ile cildi ve saçları besleyen, hücreleri yenileyen Garage Organics Aloe Gel﻿﻿; saçı tamir eden, içeriğindeki vitamin ve minerallerle saçı derinlemesine besleyen Garage Organics Hair Balm ve saçın gelişimini destekleyen ve kepeğe engel olurken, saçın kolay şekil almasını da sağlayan Garage Organics Hair Serum Garage Organics’in öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.

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