Ünlü müzisyeni bıçaklayan şahıs tutuklandı

Eskişehir'de besteci, aranjör ve DJ, 31 yaşındaki Emrah Karaduman ile şoförünü bıçaklayan şahıs tutuklandı

Eskişehir 'de besteci, aranjör ve DJ, 31 yaşındaki Emrah Karaduman ile şoförü 36 yaşındaki Volkan Karaca'yı bıçakla yaralayan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldıktan sonra sosyal medyadaki paylaşımında özür dileyen 33 yaşındaki Enis Duman, savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.



'MAHKEMENİN KARARI İLE SERBESTİM TEKRAR BOZULABİR'



TEKRAR GÖZALTINDA

Olay, geçen Cuma gecesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Bir eğlence merkezine programa çıkmak için kente gelen DJ Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca, kaldıkları otelin girişinde Aleyna Tilki'nin hayranı olduğunu belirten Enis Duman'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve sırtından bıçaklanan Emrah Karaduman ile kolundan yaralanan şoförü Volkan Karaca kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorlar, Karaduman ve Karaca'nın sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirtti.Geçen cumartesi günü adliyeye sevk edilen şüpheli Enis Duman, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, Duman'ı adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı. Duman, kendisini yakalayan polislere şarkıcı Aleyna Tilki'ye ilgi duyduğunu, olayı Emrah Karaduman'ın Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğunu düşünerek kıskançlık nedeniyle yaptığını söyledi.Enis Duman serbest kaldıktan sonra sosyal paylaşım sayfasında bıçakladığı Emrah Karaduman ile Volkan Karaca'dan özür dilediğini yazdı. Yeniden gözaltına alınabileceğini de belirten Duman yazısında, "Öncelikle arkadaşlardan binlerce defa özür diliyorum. Gerek platonik aşk olsun, gerek tesadüf, gerek kasıt olsun anladım ki dünyadaki hiçbir şey insanların canını yakmaya değmez. Mahkemenin kararı ile serbestim ama tekrar bozulabilir diye düşünüyorum. Bunu söylemeseydim daha çok üzülecektim. Masum kalmayı ve öyle ölmeyi tercih ederim. Bununla asla zere kadar gurur duymadım ve duymayacağım. O öfkeyle gittim ama görünce iyi bir insan olduğunu düşündüm. Vazgeçecektim belki ama korumasının tutarsız davranışı beni o anda etkiledi" ifadelerine yer verdi.Soruşturmayı yürüten savcı bugün, serbest bırakılma kararına itirazda bulundu. Savcının itirazı üzerine Enis Duman hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Duman, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.Enis Duman sevkedildiği mahkemece tutuklandı.