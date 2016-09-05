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    • Ünlü otelin çalışanları maaş alamadığı için eylemde

    Antalya'da, Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov'un 1.4 milyar dolar harcayarak dünya çapındaki yıldızlarla açılışını yaptığı Mardan Palace Otel'de 160 işçi, mayıs ayından bu yana ücret alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı

    05 Eylül 2016 Pazartesi 13:39
    Ünlü otelin çalışanları maaş alamadığı için eylemde
    Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Monica Belluci gibi ünlü isimlerin katıldığı 2009 yılındaki görkemli açılış töreniyle adından söz ettiren Mardan Palace Otel'de çalışan 800'ü aşkın işçiden 160'ı ücret alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı. Mayıs ayından bu yana ücretlerini alamadıklarını belirten işçiler, 4 gündür otelde iş bırakarak eylem yapıyor.

    160 İŞÇİ EYLEME KATILIYOR

    Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, otel çıkışında işçileri ziyaret etti. Mustafa Yahyaoğlu, ücretlerinin verilmemesi nedeniyle 160 işçinin işi durdurarak çalışmama kararı aldığını söyledi. Yasal haklarını ararken yasa dışı duruma düşmemeleri için işçilere haklarını anlattıklarını aktaran Yahyaoğlu, işçilerin içerde bir alanda oturarak eylem yaptıklarını aktardı.

    ÇALIŞMAYANLARIN YERİNE GÜNÜBİRLİK İŞÇİ

    Otel dolu olmasına rağmen işçilerin parasının ödenmediğini iddia eden Yahyaoğlu, çalışmayan işçilerin yerine ekstra işçilerin günübirlik çalıştırıldığını söyledi. Yahyaoğlu, "İşçilerin sendikal mücadeleyi önlerine hedef olarak almaları lazım. Yoksa bu tür eylemler geçici mücadele yöntemleri" dedi.

    İCRADAN HALKBANK'A SATILDI

    Borçları nedeniyle icra yoluyla Halk Bankası'na satılan Mardan Palace Otel'in satış ihalesinin feshi için açılan dava devam ediyor. 1 milyar 400 milyon dolar maliyetiyle gündeme gelen otel, 2010 yılında dünyanın en lüks oteli seçilmişti.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Antalya, Antalya Eylem, Otel Eylem, Mardan Palace Otel Eylem

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