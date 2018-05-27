Ünlü oyuncu Arda Öziri hayatını kaybetti

Oyuncu Arda Öziri bu sabah geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Arda Öziri, yapılan müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti. Oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alıyordu.

BERABER MAÇI İZLEDİK

Arda Öziri'nin yakın arkadaşı Cengiz Çolak, oyuncunun son anlarını anlattı: Akşam Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bana geldi. Keyifli bir akşam geçirdik, bol bol güldük. "Bu saatte gitme,kal" dedim ama Saat 03.00 gibi çıktı. TEM'de kaza geçirmiş. Çok üzgünüm, çok yakın bir arkadaşımı kaybettim" dedi.