Ünlü oyuncu trafik kazasında hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer Büyükdere Caddesi, İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında ünlü oyuncu Erdal Tosun hayatını kaybetti

Kaza saat 06.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre 34 EJ 8342 plakalı otomobil İl Jandarma Komutanlığı Kavşağına girerken , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra Levent yönüne giden sanatçı Erdal Tosun'un kullandığı 34 UJ 3409 otomobilin üzerine uçtu. Kaza sonucu Sanatçı Erdal Tosun, otomobil içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Diğer otomobildeki sürücü ise yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Erdal Tosun'un cesedini kurtarmak için yoğun çaba sarfetti. Ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından Tosun'un cansız bedeni otomobilden çıkartılarak ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer yaralı sürücü ise Kağıthane Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan Büyükdere Caddesi kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.