Ünlü oyuncudan Sur'daki çocuklara yardım

Kanal D'nin sevilen dizisi, ‘Arka Sokaklar’da ‘Mesut komiser’i canlandıran Şevket Çoruh, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Köprübaşı ilk ve ortaokulu öğrencilerine spor malzemesi yardımında bulundu

Şevket Çoruh'un gönderdiği yardımlar okula teslim edilirken, öğrencilerden Nurhayat Medeni, daha önce okulun spor malzemelerinin olmadığını ve yapılan bu yardımlardan dolayı Şevket Çoruh'a teşekkür ederek, okullarına davet etti. Elif Üçdağ adlı öğrenci ise malzemelerini aldıklarını ve artık bu malzemelerle beden eğitimi derslerini daha rahat işleyeceklerini söyledi.





Sur'da bulunan Köprübaşı Ortaokulu ve İlkokulu öğrencileri için beden eğitimi öğretmeni Ümit Karakaş, sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı. 30 köy, 8 mezradaki toplam 958 öğrencinin öğrenim gördüğü okulun ihtiyaçları, beden eğitimi öğretmeni Karakaş tarafından kalem kalem yazıldı. Sosyal medya paylaşımları ardından listedeki spor malzemeleri için Kanal D'nin sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'ın oyunucusu Şevket Çoruh, harekete geçti. Bu kapsamda öğrencilere iki minyatür kale, forma, futbol topu ve eşofman takımlarının bulunduğu yardım kolileri okula gönderildi.





Şevket Çoruh'un gönderdiği malzeme kolilerini alan öğrenciler kendisine teşekkür etti. Öğrencilerden Nurhayat Medeni, daha önce okulun spor malzemelerinin olmadığını ve yapılan bu yardımlardan dolayı Çoruh'a teşekkür ederek, "Bizi düşündükleri için teşekkür ederiz. Bizim buna ihtiyacımız vardı. Şevket Çoruh'u okulumuza davet ediyoruz" dedi.





Elif Üçdağ ise malzemelerini aldıklarını ve artık bu malzemelerle beden eğitimi derslerini daha rahat ve formatına uygun işleyeceklerini belirtti. Diğer öğrenciler de ihtiyaçları olan malzemeleri gönderen sanatçı Şevket Çoruh'a teşekkür etti.