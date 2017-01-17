Ünlü oyuncuya 'Erdoğan'a hakaret' gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı’na hakaret" iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkartılan oyuncu Mehmet Aslan, kendisine yapılan tebliğ üzerine avukatıyla birlikte Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu. Aslan’ın emniyetteki işlemlerinin ardından ifade vermek üzere adliyeye gönderileceği öğrenildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.