Ünlü oyuncuyu şikayet eden Erdoğan vazgeçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2013 yılında sosyal paylaşım hesabındaki paylaşımlarında hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapsi istenen oyuncu Selin Şekerci'nin yargılanmasına devam edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı aracılığıyla Selin Şekerci hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Mahkeme, bir dahaki celsede Şekerci'nin savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Selin Şekerci gelmezken, avukatı hazır bulundu. Hakim, celse arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının şikayetten vazgeçtiklerine dair bir dilekçe sunduğunu ifade ederek sanığın duruşmaya neden gelmediğini sordu. Bunun üzerine Selin Şekerci'nin avukatı, müvekkilinin şehir dışında olduğunu belirterek gelecek celse hazır edeceklerini söyledi. Hakim, bir dahaki celseye katılmadığı takdirde hakkında zorla getirme kararı çıkaracağı uyarısında bulunarak Şekerci'nin mazeretini kabul etti. Mahkeme, Şekerci'nin gelecek celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.





İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", Selin Şekerci ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şikayet dilekçesine göre şüpheli Selin Şekerci'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki 2013 yılındaki paylaşımlarına yer verildi. Şüphelinin savunmasında, suç kastının olmadığını, mizah anlayışı dahilinde ilgili paylaşımları yaptığını söylediği belirtildi. Şüpheliye ait paylaşımda kullanılan fotoğraflarda yer alan Isengard'ın, "Yüzüklerin Efendisi" kitabında kötülük timsali Saruman'ın kalesi olduğu ifade edilen iddianamede, "Bu kalenin hikayede yıkılmaz bir yapısı olmakla birlikte meydana gelen savaşta yıkıldığı ve Saruman'ın Orthanc isimli kulede esir kaldığından bahsedildiği, Saruman'ın da savaşı kaybettiği, paylaşılan resmin üzerinde de bu resimlerin bulunduğu, resimler ve yapılan yorumlarla birlikte hem hakaret, hem de tehdit eylemlerinin aynı anda oluştuğu" ifade edildi. Müştekinin yapılan paylaşımlar döneminde Türkiye Cumhuriyeti Başbakan'ı olarak görev yaptığı, bu nedenle atılı eylemlerin "Kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Tehdit" suçlarını oluşturduğu kanaatine varıldığı belirtilerek Selin Şekerci'nin cezalandırılması 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.