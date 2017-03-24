Ünlü spor adamının kuzeni, Hakkari'de şehit oldu

Hakkari'de şehit olan genç, ünlü spor adamının kuzeni çıktı

Hakkari Çukurca 'da PKK 'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda er Onur Deniz şehit olmuştu. Hastaneye yaralı bir şekilde kaldırılan 21 aşındaki Mehmet Acıbucu da kurtarılamadı ve şehit haberi geldi. Şehit Deniz'in ise spor yazarı Selçuk Dereli'nin kuzeni olduğu öğrenildi.



21 yaşında şehit oldu

Hakkir Çukurca'da 2. Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı Gerki Tepi Üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lılar, roketatarlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda ilk olarak sözleşmeli asker olduğu öğrenilen er Onur Deniz şehit oldu. Aynı saldırıda yaralanan 21 yaşındaki uzman çavuş Mehmet Acıbucu da hastaneye kaldırıldı. Ancak Acıbucu, kurtarılamayarak şehit oldu.Öte yandan Er Onur Deniz'in eski hakem olan spor köşe yazarlığı da yapan CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli'nin kuzeni olduğu ortaya çıktı.Dereli şehit haberini sosyal medya hesabı olan Instagram hesabından paylaştı. Kuzeninin şehit olduğunu yazan Dereli, teröre lanet etti.Öte yandan 21 yaşında şehit olan Mehmet Acıbucu'nun acı haberi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine bildirildi. Acıbucu'nun babası ve annesi acı haberi alınca fenalık geçirdi.Acıbucu'nun ailenin tek oğlu olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Acıbucu'nun en son 15 gün önce ailesini ziyaret ettiği de açıklandı.