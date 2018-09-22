Ünlü tekstil patronuna eşinden şok suçlamalar!

Ünlü tekstil patronu Daniyel M.’nin (75) 53 yıllık eşi Rejin M., evlendiği günden beri kocasından şiddet gördüğünü söyleyerek mahkemeden korunma istedi

Ünlü tekstil patronuna eşinden şok suçlamalar!
22 Eylül 2018 Cumartesi 09:48

Tekstil şirketi sahibi Daniyel M.’den şiddet gördüğünü iddia eden 53 yıllık eşi Rejin M. mahkemeden korunma talebinde bulunarak eşinin hayal ürünü olayları gerçekmiş gibi görüp kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Akşam Gazetesi'nden Neslihan Keskin'in haberine göre Rejin M. dilekçesinde, “Zorla boşanma protokolü imzalatmak istedi. Kendisine karşı çıkınca beni evden attı” dedi. Eşinin kendisini ve çocuklarını köle gibi gördüğünü belirten Rejin M. dilekçesinde, “Yüzüme dışkısını sürerek aşağılayıcı söylemlerde bulundu. Evdeki tabloları kırarak üzerine idrarını yaptı” ifadeleri yer aldı.

2 AY YAKLAŞAMAYACAK

İstanbul Aile Mahkemesi, işadamı Daniyel M.’nin 2 ay süreyle eşinin bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Karara itiraz eden Daniyel M. şiddet suçlamalarını reddetti.

Etiketler; #tekstil patronu #şiddet #dışkılı şiddet
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