Ünlü televizyoncu CHP'den aday adayı oldu

Ünlü televizyoncu ve gazeteci İrfan Değirmenci 24 Haziran seçimleri için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı

Ünlü televizyoncu CHP'den aday adayı oldu
02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:11

Gazeteci İrfan Değirmenci 24 Haziran seçimleri için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı.

ADAYLIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kanal D'nin eski sunucu İrfan Değirmenci CHP'den aday oldu. Adaylığını sosyal medyadan açıklayan Değirmenci "Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye,laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #irfan değirmenci #chp
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