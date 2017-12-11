Ünlü yönetmen cinayete kurban gitti!

58 yaşındaki ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, Şile'deki evinde daha önce yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alan O.A. tarafından başı ezilerek öldürüldü

49 film ve dizinin yönetmenliğini yapan, 3 film senaryosu yazan, 4 filmde de oyuncu olarak kamera karşısına geçen Mustafa Kemal Uzun, Şile'deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürüldü. Uzun'u, yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alan O.A.'nın öldürdüğü belirlendi.



Ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibi ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, Şile'deki evinde korkunç bir cinayete kurban gitti. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polisler, kapıyı kırarak girdikleri evde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Yönetmen Uzun'un başı beyzbol sopasıyla ezilmişti ve sırtında bir bıçak saplanmıştı. Cep telefonu ve cüzdanı alınmış, otomobili de bahçede yoktu.



Polis, olayla ilgili çalışmaya başlarken, kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda cinayeti O.A'nın gerçekleştirdiğini belirledi. O.A, Beylikdüzü'nde gözaltına alındı. Üzerinden Uzun'un cep telefonu çıktı. Cüzdanını ise nereye attığını hatırlamadığını söyledi. Otomobili bıraktığı yeri tarif etti. Polis otomobili de buldu.



TARTIŞMA ÇIKTI



Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan O.A, ifadesinde, "Mustafa Kemal Uzun'un yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alıyorum. Dün öğle saatlerinde Mecidiyeköy'de bir kafede Mustafa Kemal Uzun ile buluştuk. Burada biraz sohbet ettikten sonra Şile'ye gittik. Burada da bir kafeye oturduk, çay kahve içtik. Sonra bir balık restoranında yemek yedik. Daha sonra Uzun'un evine geçtik. Burada alkol aldık. Sohbet sırasında aramızda tartışma çıktı. Çok öfkelendim, bıçakladım, daha sonra da beyzbol sopasıyla başına vurdum" dedi.



8 ÖDÜLÜ VAR



- En İyi Darbe Konulu Türk Filmi (Ankara Yazı )/ 13. Uluslararası Kar Film Festivali 2017 * Adana izleyici ödülü (Çanakkale Yolun Sonu)/ 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali 2013



- Türkiye'nin en iyi savaş filmi (Çanakkale Yolun Sonu)/ Empire Dergisi Ödülleri 2016



Yılın yönetmeni (Gümüş)/ Boğaziçi Üniversitesi Ödülleri 2005



- En iyi Türk yönetmen (Gümüş)/ MBC Oscars 2008



- En İyi Film (Hasankeyfin Sessiz Çığlığı)/ 1.Köyceğiz Ulusal Altın Aslan Film Festivali 2002



- Yaşam boyu onur ödülü/ 7. Uluslararası Lions Kısa Film Festivali 2016



- En iyi yönetmen/ Karadeniz Teknik Üniversitesi Yılın Enleri 2012