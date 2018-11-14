Ünlü YouTuber feci şekilde can verdi!

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, çalıştıkları stüdyonun elektrik panosunun patlaması sebebiyle çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti

İstanbul, Bağcılar İstanbul Caddesi üzerideki bir stüdyoda sabah saat 06.00 sıralarında elektrik kontağından çıkan alevlerin büyümesi üzerine yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yanan stüdyoya giren itfaiye erleri2 kişinin cesedini buldu. Cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, cesetlerin kimlikleri de tespit edildi. Yangında hayatını kaybeden 2 kişinin, Emre Özkan ve kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı olduğu anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Çekmiş olduğu eğlenceli parodi videolarıyla sık sık gündeme gelen Emre Özkan, İstanbul Arel Üniversite'nde Radvo, TV ve Sineme Bölümü okuyordu. Düğünlerde de piyanistlik yapan Özkan'ın en büyük hayali okulunu bitirip yönetmen olmaktı.



EMRE ÖZKAN KİMDİR?

1993 sensinde Samsun Havza'da ilçesinde dünyaya gelen Emre Özkan İstanbul'un Bağcılar'da semtinden yaşamaktadır. Üniversite eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde Radyo, TV ve Sinema Bölümü'nde tamamlamıştır. YouTube'da on milyonlarca defa izlenen parodi videoları ile ünlenmiş ve 300 binden fazla aboneye sahip olmuştur.

15 Temmuz nöbetleri esnasında sen de Bağcılar Meydanı'na çıkıp bestelediğin Gördü Türkiye'ye şarkısını söyleyen Emre Özkan şarkıyla ilgili "O şarkıyı babam yazdı. Tamamen içinden gelerek saf duygularıyla kalemini çalıştırdı ve bana gelip "Bunu bestelemeni istiyorum" dedi. Böylece biz de kendi görüşümüzü göstermiş olduk ailecek. Üstüme düşeni yaptım diyebilirim." demişti