Ünlülerin astroloğu kazada hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, astrolog Egemen Töreli (51), yolun karşısına geçmek isterken, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Ünlülerin astroloğu kazada hayatını kaybetti
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:43

Çorlu'da yaşayan astrolog Egemen Töreli, Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada M.T.'nin kullandığı 59 PT 161 plakalı kamyonet, önce Töreli'ye ardından elektrik direğine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü M.T. ile Töreli, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Egemen Töreli, götürüldüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜNLÜLERİN ASTROLOĞU ALARAK TANINIYORDU

Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Egemen Töreli, magazin dünyasının yakından tanıdığı bir isimdi. Töreli, Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tunç, Nazan Şoray ve Hande Ataizi'nin de aralarında bulunduğu birçok ünlü isimle yakın ilişki içinde bulunurken, çevresinde 'buçların efendisi' ve 'ünlülerin astroloğu' olarak anılıyordu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tekirdağ #çorlu #astrolog ölüm #kaza
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