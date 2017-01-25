Ünlülerin başlattığı referandum videoları ortalığı karıştırdı

Anayasa değişikliğinin tartışıldığı şu günlerde ünlülerden şaşırtan bir kampanya geldi

Anayasa değişikliği TBMM'den geçti. Şimdi söz halkta. Halk, belirlenen referandum tarihinde sandığa gidecek ve oyunu verecek. Henüz referandum tarihi bile belli değilken ve taraflar meydana çıkmamışken ünlüler referandum kampanyası başlattı.



İlk adım eski futbolcu Rıdvan Dilmen'den geldi. Dilmen, sosyal medyadan bir video paylaştı ve "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" şeklinde konuştu. Dilmen daha sonra da Arda Turan'a seslenerek 'sen de var mısın?' diye sordu.



Arda da videoya yanıt verdi. Rıdvan Dilmen'in çağrısını aldığını belirten Arda, kendisinin de 'evet' dediğini belirterek Burak Yılmaz'a seslendi ve 'sen de var mısın' dedi.



Burak Yılmaz da 'Güçlü bir Türkiye için varım' diyerek bir video çekti ve topu Murat Boz'a attı. Murat Boz da çağrıya yanıt vererek 'ben de varım' dedi.



Sosyal medyada yaşanan bu gelişmeler ise bazılarından olumlu bazılarından ise olumsuz tepki aldı. Ünlülerin ülkenin geleceği ile ilgili oylarını bu şekilde açıklaması ise insanlarda şaşkınlık yarattı.





