Ürünlerin etiketlenmesinde faydalı 5 öneri

Üretim sürecinden sonra ürünlerin stoklanması ve sevk edilmesi aşamasından tüketiciye ulaşana kadar etiketleme yöntemi iş yükünüzün azalmasına yardımcı olacaktır

Ürünlerin etiketlenmesinde faydalı 5 öneri
14 Eylül 2018 Cuma 12:24

Ürünleri barkod etiketi ile hangi üründen kaç adet ve ürünün özellikleri hakkında bütün bilgileri tek bir tıkla ekranınıza düşmesini sağlayacaktır.

Özellikle seri üretim yapan firmalar hammadde aşamasından ürünlerin toptancılara sevk edilmesi aşamasına kadar ürünlerini barkod kullanarak takip etmektedir.

  1. Ürünlerinizi sevk ederken kullanacağınız kolilerin üzerine içinde bulunan ürünler hakkında ; adet , üretim tarihi , parti numarası gibi bilgileri içerin etiketi yapıştırmanız size yardımcı olacaktır. Koli etiketinde genelde maliyeti az olan termal etiket kullanılmaktadır.

  2. Etiketleme yapacağınız ürününüz gün ışığına ve sıcağa maruz kalması gibi durumlarda termal etiket kullanımından kaçınılmalıdır. Termal etiketler adından da anlaşılacağı gibi ısı ile kararma özelliğine sahiptir. Etiket üzerine baskı aldığınız bilgilerin uzun soluklu kalması ve daha dayanıklı olması için kuşe etiket kullanmanızı öneriyorum.

  3. Kullanmak istediğiniz etiketin suya , ve yırtılmaya dayanıklı olmasını istiyorsanız size plastik hammaddeden üretilen etiketlerden pp opak etiket, pp mat etiket yada silvermat etiket kullanmanızı önerebilir.

Silvermat etiketler metalize renge sahip olan plastik hammadde kullanılaran üretilen ve üzerine ribon ile baskı alabileceğiniz etiketdir.

  1. Barkod etiketi üzerine baskı aldığınız bilgilerin de suya ve uzun yıllar boyunca kalmasını arzu ederseniz resin ribon kullanabilirsiniz.

  2. Etiketleme yaptığınız ürünlerin ayırt edici özelliğe sahip olmasını isterseniz termal ve kuşet etiketlerin sarı , mavi , kırmızı gibi renklerde olanlarını kullanabilirsiniz.


 

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HABİL AŞKIN - 5 saat önce
ALLAH RAZI OLSUN sizden böyle iyi kaliteli mal güvenilir iş yaptığınız için bin kere Allah razı olsun.
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