Ürünlerin etiketlenmesinde faydalı 5 öneri

Etiketleme yapacağınız ürününüz gün ışığına ve sıcağa maruz kalması gibi durumlarda termal etiket kullanımından kaçınılmalıdır. Termal etiketler adından da anlaşılacağı gibi ısı ile kararma özelliğine sahiptir. Etiket üzerine baskı aldığınız bilgilerin uzun soluklu kalması ve daha dayanıklı olması için kuşe etiket kullanmanızı öneriyorum.