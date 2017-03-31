Üst geçidi kullanmamak, iki kardeşin sonu oldu

Antalya 'da üst geçidi kullanmayıp, refüjden karşıya geçmek isteyen iki kardeşe otomobil çarptı. Kaza da iki kardeş de hayatını kaybetti.



Görgü tanığı anlattı

Olay Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bulunan Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 23.30 sıralarında iki kardeş 28 yaşındaki Çağlar ve 23 yaşındaki Sinan Yılmaz, yolun karşı tarafına geçmek istedi.Ancak iki kardeş bölgede bulunan üst geçidi kullanmak yerine demir bariyerlerle çevrili refüjü aşarak karşıya geçmek istedi.O esnada iki kardeşe, Adem Yıldız yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki kardeş de yola savruldu.Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yapılan ilk müdahale sonrası iki kardeş de değişik hastanelere kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Çağlar-Sinan Yılmaz kardeşlerden ikisi de kurtarılamadı.Görgü tanığı Haldun Balkan kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, sürücünün hızlı olmadığını, bir anda çarptığını söyledi. Çarpmanın etkisi ile kardeşlerden birinin yolun karşısına ötekinin de arka tarafa savrulduğunu belirten Balkan, üst geçidi ise doğru düzgün kimsenin kullanmadığını anlattı.Bulvar üzerinde benzer kazaların çok sık yaşandığını belirten Balkan, insanların üst geçidi kullanma yerine bariyerlerden atlayıp karşıya geçmeye çalıştığını da belirtti.