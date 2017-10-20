Usta oyuncu Eşref Kolçak kaza yaptı

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Eşref Kolçak, Bursa'da kaza yaptı

90 yaşındaki Eşref Kolçak, Bursa Gemlik'te sabah saatlerinde kaza yaptı. Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Kolçak'ın aracı ile bariyere çarptığı öğrenildi. Usta isim yara almadan kurtuldu.



Kolçak'ın otomobiliyle evinden çıktığı, Gül Caddesi'nden de ana yola çıktığı bu sırada da karşısına çıkan minibüse çarpmamak için manevra yaptığı ve sonrasında da bariyerlere çarptığı öğrenildi.



Yara almadan kurtulan Kolçak'ın aracı çekici ile kaza yerinden çekildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kolçak, yolun rampa aşağı ve viraj olması nedeniyle kazaların çok sık meydana geldiğini söyledi. Kolçak, bölgeye sinyalizasyon yapılması gerektiğini de belirtti.