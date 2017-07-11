Usta oyuncu hayatını kaybetti

Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan hayatını kaybetti

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 02.00 sıralarında ölen Fikret Hakan 83 yaşındaydı.



SANATA ADANMIŞ BİR HAYAT

Gerçek adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Firket Hakan tiyatro ve sinema sanatçısı olarak biliniyordu. 23 Nisan 1934 tarihinde Gaffar ve Fatma Belkıs çiftinin çocuğu olarak Balıkesir'de doğdu.Annesi başhemşire, babası edebiyat öğretmeniydi. Fikret Hakan'ın babası Gaffar Bey, Balıkesirden İstanbul'daki Galatasaray Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atanınca, başhemşire annesiyle hep birlikte İstanbul'a taşındılar.Hakan lisede okurken gazeteciliğe heves etti. Bumin'in Abdi İpekçi, Halit Kıvanç gibi sonrae çalıştığı, Mithat Perin'in sahibi olduğu, İstanbul Ekspres Gazetesi'nde röportajları, öyküleri yayımlanıyordu. Gazeteden aldığı Öykü başına bir liralar, onu büsbütün okuldan uzaklaştırdı. 1950 yılında 'Üç Güvercin' adlı operetinde palyaço rolüyle 'Ses Tiyatrosu'nda tiyatro sahnelerine ilk adımını attı. Bu arada adını değiştirip Fikret Hakan yaptı. Leblebici Horhor ve Afrodit'te oynadı.Ses tiyatrosu, çığır sahne, cep tiyatrosu, küçük sahne, oraloğlu saat 6 tiyatrosu, kurucusu olduğu sahne 8 ve Fikret Hakan tiyatrosu gibi tiyatrolarda rol aldı.1953 yılında 'Köprüaltı Çocukları' adlı filmle sinemaya adım attı. 1960'larda "Yılanların Öcü", "Karanlıkta Uyananlar" gibi sosyal ağırlıklı filmleriyle ününü pekiştirdi.204 film ve 28 dizide oynadı, 1970'li yıllarda senarist, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 'Üç Arkadaş'1958 ve 'Keşanlı Ali Destanı'yla 1964 iyice tanındı. Fikret Hakan valikonağı'ndaki dairesini satıp Marmaris'e yerleşti. 1980'e kadar teknecilikle geçimini sağladı, daha sonra yine sinemaya döndü.1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.1970 li yıllarda Cemo / Dedikleri Gerçek İmiş,Dostun Gülü / Löberde,Aşk Uğultusu / Sancı plakları çıktı, ve yaşam boyu şu ödülleri aldı;1965 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı1968 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Ölüm Tarlası1965 - İzmir Enternasyonal Fuarı 1. Film Şenliği, Keşanlı Ali Destanı, En İyi Erkek Oyuncu1971 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, Hasret1993 - 30. Antalya Film Şenliği, Yalancı (TV), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu1997 - 34. Antalya Film Şenliği, Yalancı (TV), Yaşam Boyu Onur Ödülü2009 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden fahri doktorluk unvanı aldı2012 - Engelsiz Yaşam Vakfı, Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü