Usta oyuncu Yaman Tüzcet yaşamını yitirdi

Oyuncu Yaman Tüzcet 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kötü haberi ses sanatçısı Onur Akay, açıkladı

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay'dan yine kötü haber geldi. Akay, bu sefer ünlü oyuncu Yaman Tüzcet'in Avustralya’da vefat ettiğini duyurdu. Akay, “Geniş Aile dizisinin Eşber Amcası Yaman Tüzcet'i 76 yaşında kaybettik” dedi. Akay, “Usta oyuncumuzun cenazesi yolda getiriliyor” dedi.





TÜZCET, KİRLENEN TÜRKÇE DİLİYLE İLGİLİ BİR KİTAP YAYINLAMIŞTI

76 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Yaman Tüzcet 2003 yılında Ekrandaki Mürkçemiz adlı bir kitap yayınlamış ve gün geçtikçe kirlenen Türkçemiz üzerine uyarılarda bulunmuştu. Usta oyuncu kitabında ekranlardan ve radyolardan çevreye yayılan ‘kir’ hakkında okurlarını uyarmıştı. (Sözcü)