Üvey babasını öldüren genç kıza 'meşru müdafaa'dan beraat

Bursa 'da annesini dövdüğü için üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç kız beraat etti

Kızım müdahale etmese...

Olay geçtiğimiz haziran ayında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre 21 yaşındaki F.T., annesi C.T.'yi döven üvey babası 41 yaşındaki Nihat Vural'ı bıçakladı.Olay sonrası hastaneye kaldırılan Nihat Vural, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Üvey babasını öldürmekten dava açılan genç kız hakkında 12 ile 18 yıl arasında hapis cezası istendi. Genç kızın yargılandığı davaya Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.Mahkemeye tutuksuz yargılanan genç kız katılmazken annesi ve avukatı katıldı. İlk duruşmada mahkemeye ses ve görüntü sistemi ile katılan genç kız, üvey babasının annesini ve kendisini darp ettiğini anlattı. Senelerdir dayak yediklerini söyleyen genç kız, o gün de üvey babasının yine annesini dövdüğünü sonra da annesinin boğazına makas dayadığını anlattı. Kendisinin anne ve üvey babasını ayırmaya çalıştığını ancak üvey babasının kendisine tokat attığını anlatan F.T., daha sonra kendisini kaybettiğini ve masadan aldığı bıçak ile onu yaraladığını söyledi. Pişman olduğunu da anlatan genç kız, ancak üvey babasının elinde makas ve jilet bulunduğunu belirtti.Mahkemede olayı anlatan anne C.V. de eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını anlattı. O gün de yine eşinin kendisini dövdüğünü boğazını sıkınca da bayıldığını belirten kadın, kocasının elindeki makası boğazına dayadığını ve kızının kendisini kurtardığını söyledi. Kızı olaya karışmasa kocasının kendisine müdahalede bulunacağını da anlatan kadın, kocasından ayrılmak istediğini ancak çocukları üzerinden kocasının kendisini sürekli tehdit ettiğini bu yüzden de yapamadığını söyledi.İfadeler sonrası mahkeme genç kızın meşru müdafaa nedeniyle bu suçu işlediğini belirleyerek beraatine karar verdi.