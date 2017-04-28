Uydunet ile Daha Hızlı İnternet Mümkün mü?

Evde, işyerinde, hatta yolda gezerken internet elimizde! Özellikle işyerlerindeki internet hızının oldukça yüksek olması, işlerin aksamaması için önemli bir kazanımdır. Bunun içinse yapılması gereken şey, doğru bir internet hizmeti sunan markadan hizmet almaktır. Son zamanlarda ülkemizdeki her internet sağlayıcısı altyapı çalışmalarına katkı yaparak, daha hızlı internet için kolları sıvamış olsa da, Uydunet tarafından yeni nesil kabloma teknolojisiyle sağlanılan kadar başarılı girişimin olmadığını ifade edebiliriz. Uydunet, sağladığı altyapı sayesinde 20 mbps hızında internet sunabiliyor.

Uydunet tarafından sunulan paketler nelerdir?

Uydunet tarafından farklı paketler sunuluyor. İhtiyacınıza göre en iyisini alabilirsiniz. Ancak yüksek hız konusunda taviz vermek istemiyorsanız, 20 mbps hızındaki paketleri satın alabilirsiniz. Bu paketler, daha çok şirketler için uygun olsa da, interneti çok fazla kullanan herkes için ideal bir tercihtir. Bununla beraber daha ucuz ama yine hızlı internet arayanlar için 10 mbps hızındaki paketler ideal olabilir. Bunların hepsi, sınırsızdır.

Kotalı paketler de vardır. Eğer interneti çok fazla kullanmıyorsanız, en iyi kotalı paketlerdir. Ancak kota aşımlarında ek ücret ödemek durumunda kalacağınızı da unutmayın. Böyle bir riskiniz yoksa, daha az ödemek için kotalı paketlerden yararlanmanız daha iyi olabilir.

Uydunet ile Kablonet aynı mı?

Türksat, 2016’da aldığı bir kararla Uydunet ismini, Kablonet olarak değiştirdi. Ancak henüz değişiklik yeni olduğu için Uydunet ismini kullananların sayısı az değil. Ancak Kablonet ile Uydunet arasında bir farkın olmadığını ifade edelim. İsim değişikliğinin sebebi ise, Uydunet ismindeki “uydu” ibaresinin internetin uydu üzerinden sağlandığını düşündürmesidir. Halbuki bu yöndeki iddialar doğru değildir. Kablonet hizmeti, yeni nesil kablo altyapısıyla sağlanıyor. Çok kanallı veri transferini mümkün kılan teknoloji sayesinde daha hızlı internet erişimi mümkün olabiliyor.

Kablonet veya Uydunet ile beraber Kablo Tv hizmetinden de faydalanmanız mümkündür. Böylece televizyon deneyiminizde de artış olacak. Kablo tv içerisinde birçok kaliteli kanal yer alır ve televizyonunuzu daha işlevsel kullanmak için interaktif hizmetler sunulur. Daha iyi bir ses ve görüntü kalitesi için de Kablo tv uygun bir tercihtir.

Uydunet aboneliği için Kablo tv altyapısının olduğu bir kentte yaşamalısınız. Bulunduğunuz yerde bu altyapı varsa, bölge ofislerinden veya online başvuru yapabileceğiniz siteler üzerinden hizmetlerden faydalanmak üzere başvuru yapabilirsiniz.