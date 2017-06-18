Uyuşturucu bağımlısı genç boğulmak üzereyken kurtarıldı

BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde uyuşturucu kullandığı öne sürülen 33 yaşındaki Cihan Ç., fenalaşıp, bulunduğu yamaçtan dereye yuvarlandı. Boğulmak üzere olan genci, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisler kurtardı

Olay, dün Ahmet Türkel Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Bedre Deresi'nin kenarında yamaca giden Cihan Ç., iddiaya göre aldığı uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaştı. Ayağa kalmak isteyen genç, bir anda dengesini yitirerek dereye yuvarlandı. Dereye düşen genci fark eden çevredekiler durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulmak üzere olan genci dere kenarına çıkararak kurtardı.



Emniyet ekiplerince yol kenarına çıkarılan genç, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.









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