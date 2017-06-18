Uyuşturucu bağımlısı genç boğulmak üzereyken kurtarıldı

Olay, dün Ahmet Türkel Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Bedre Deresi'nin kenarında yamaca giden Cihan Ç., iddiaya göre aldığı uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaştı. Ayağa kalmak isteyen genç, bir anda dengesini yitirerek dereye yuvarlandı. Dereye düşen genci fark eden çevredekiler durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulmak üzere olan genci dere kenarına çıkararak kurtardı.Kaynak: DHA
Emniyet ekiplerince yol kenarına çıkarılan genç, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
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