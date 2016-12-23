Uyuşturucu ile mücadelede 21 ile daha Narkotim

Emniyet Genel Müdürlüğü, yurdun 21 iline daha Narkotim kuracak

Uyuşturucu ile mücadelede yeni önlemler alınmaya devam ediliyor. Alınan bilgiye göre bu kapsamda kurulan 29 iledeki Narkotimler'in sayısı artacak. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 21 ile daha Narkotim ekipleri kurulacak.



2014 yılında 29 ilde kurulan Narkotimler, uyuşturucu ile sokak boyutunda başarılı bir mücadele verdiler. Oldukça önemli başarılara imza atan Narkotimlere yenilerini ekleme kararı alındı. Böylece 21 ile daha Narkotim ekipleri kurulması kararı verildi.



Narkotim ekiplerinin kurulacağı 29 il ise şöyle: Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Batman, Bolu, Çanakkale, Çorum, Düzce, Edirne, Isparta, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Mardin, Muğla, Rize, Sivas, Uşak, Yalova ve Zonguldak.



Özellikle PKK ve FETÖ gibi örgütlere finans kaynağı olan uyuşturu ile mücadelede kararlı olduklarını belirten yetkililer, yeni kurulan Narkotiklerle mücadelenin daha da artacağını vurguladı.



Planlamayla birlikte 2017 yılının ilk yarısından itibaren Narkotimler’in bulunduğu il sayısı 50'ye ulaşacak. Öte yandan yeni Narkotimler kurulurken, halen faaliyet yürüten 29 ildeki Narkotimler’in de modernize edileceği öğrenildi.