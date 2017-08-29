Uyuşturucu ile mücadelede yeni dönem. Resmi Gazete'de yayımlandı

İçişleri Bakanlığı, son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan düzenlemeyle uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız ya da ruhsata aykırı imal, ithal veya ihraç eden kişilere 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra 2 bin günden 20 bin güne kadar adli para cezası da kesilebileceğini bildirdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de 25 Ağustos'ta yayımlanan 694 sayılı KHK'da uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin yeni düzenlemelere de yer verildiği belirtildi.



Düzenlemelere göre, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerindeki uyuşturucu madde suçlarına ilişkin hapis cezalarına ek olarak adli para cezaları da getirildi.



Daha önce uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı imal, ithal veya ihraç eden kişiye 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası veriliyordu. Düzenlemeyle bu kişilere 2 bin günden 20 bin güne kadar adli para cezası da verilebilecek.



Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevkini gerçekleştiren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden ve bulunduran kişilere 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden 20 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.



Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı maddeyi ülkeye ithal eden, imalini yapan, satan, satın alan, sevkini gerçekleştiren, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişiye de 8 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek.



Uyuşturucuya özendirene 10 bin gün adli para cezası



Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren kişi hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına ek olarak bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası hükmü uygulanacak.



Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.



KHK ile yapılan düzenlemelerle yasa dışı ekim suçunun düzenlendiği Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesine de hapis cezalarına ilave olarak adli para cezası verilmesi hükmü getirildi.



Bu kapsamda esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi, 4 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 yüz günden 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.



Ayrıca kolluk kuvvetlerinin ellerini güçlendirmek amacıyla yasa dışı ekim yapanların tespit ve takip edilmesi için iletişim araçları dinlenebilecek ve görüşmeler kayda alınabilecek. Teknik araçlarla yapılacak izlemelerde kararın gizli soruşturmacı görevlendirilmesiyle birlikte verilmesi halinde ön görülen süre bir kat artırılacak.





Uyuşturucu suçunda kullanılan araçlar



Düzenlemeler arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda kullanılan araca el koyulmasına yönelik madde de yer aldı.



Buna göre, bu suçun işlenmesinde kullanılan araçlara, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi hükmüne göre el konulacak.



El konulan aracın, soruşturma ve kovuşturma devam ederken aynı suçun işlenmesinde tekrar kullanılması, Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması, önemli miktar veya değerde uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle ele geçirilmesi ve suçun işlenmesini kolaylaştıracak özel tertibatının bulunması hallerinden birinin varlığı durumunda, el konulan araç sahibine iade edilmeyecek.



Araç sahibi, aracın değeri kadar teminatı el koyma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Maliye Bakanlığına ulaştırması halinde araç sahibine iade edilecek. Aksi takdirde Maliye Bakanlığınca soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin araç derhal tasfiye edilecek. Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde elde edilen gelirden aracın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınacak.



Araç değerinden kara araçlarında kasko, deniz araçlarında tekne ve makina sigortasına esas teşkil eden değer, sigortasız araçlar ile hava ve demiryolu araçlarında ise piyasa değeri anlaşılacak.