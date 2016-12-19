Uyuşturucu kullanan lise öğrencisi, kız arkadaşına tecavüz etti

Kayseri'de kız arkadaşına, arkadaşının evinde tecavüz eden 17 yaşındaki lise öğrencisine hapis cezası verildi

Olay Kayseri Merkez Kocasinan'da meydana geldi. Geçtiğimiz 29 Ekim'de 17 yaşındaki lise öğrencisi D.Ö., kız arkadaşı 16 yaşındaki L.B.'yi de yanına alarak bir arkadaşının evine gitti. İddiaya göre D.Ö. burada uyuşturucu aldı ve L.B. ile zorla ilişkiye girdi. Cinsel istismara uğrayan L.B. ise olay sonrası şikayetçi oldu. Şikayet üzerine D.Ö. tutuklandı.



Olayın davası bugün Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya cezaevinden sesli ve görüntülü bağlantı ile katılan D.Ö. iddiaları reddetti ve kız arkadaşıyla o gün arkadaşlarının evine gittiklerini ve orada oturup sohbet ettiklerini söyledi. Aralarında bir ilişki olmadığını belirten zanlı, olayların bu duruma nasıl geldiğini de anlamadığını belirtti.





SESİMİ DUYAN OLMADI



Olayı anlatan L.B. ise, D.Ö.'nün uyuşturucu kullanmak için arkadaşının evine gittiğini, kendisinin de onunla birlikte gittiğini söyledi. Kendisinin başka bir odaya götürüp, tehdit ettiğini sonra da zorla ilişkiye girdiğini anlatan L.B., diğer odalarda da uyuşturucu kullanıldığı için sesinin duyulmadığını anlattı.



Mahkeme tutuklu D.Ö.'ye 'cinsel istismar' suçundan 8 yıl 10 ay, 'hürriyeti tahdit' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.