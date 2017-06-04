Uyuşturucu madde kullanan genç Taksim Meydanı'nda fenalaştı

TAKSİM Meydanı'nda uyuşturucu madde kullanan genç, taksi ile meydanda ayrılmak istedi. Durdurduğu takside fenalaşan genç, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç'in üzerinde yapılan incelemede sigaraya sarılı bir şekilde "Bonzai" maddesi ele geçirildi

Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç, Taksim Meydanı'nda fenalaştı. Taksi'ye binerek meydandan ayrılmak isteyen genç, taksinin içinde bayılınca şoför olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağırdı. Kullandığı maddenin etkisiyle ayakta durmakta zorlanan genç kaldırıma oturtularak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans uyuşturucu madde kullanan genci Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri gencinüzerinde yaptığı aramalarda "Bonzai" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.





Taksim Meydanı'nda simit satan esnaf "Adam aşağıda "Bonzai" adı verilen uyuşturucu madde kullanmış. Takside fenalaşınca polise ve ambulansa haber verdik. Ambulans alarak götürdü" dedi.



ESENYURT'TAN YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER



Öte yandan bugün Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin ibretlik görüntüleri vatandaşların cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde uyuşturucu madde kullanan gençlerin yerde kriz geçirmesi ve kendinden geçmeleri görülüyor. Yaşanan duruma kayıtsız kalamayan duyarlı vatandaşlar da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yerde yatan gençler ambulansla hastaneye kaldırıldı.







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