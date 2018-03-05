Uyuşturucudan 7 yıl sonra kurtuldu

Kırklareli'de, kötü alışkanlıkları olan kişilerle arkadaşlık kurması sonucu uyuşturucuya başlayan M.F, hayatını altüst eden uyuşturucu illetinden kararlılığı sayesinde 7 yıl sonra kurtuldu

Kırklareli'de, arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucuya alışan M.F, hayatını altüst eden uyuşturucu illetinden kararlılığı sayesinde 7 yıl sonra kurtuldu.



Akalar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası 27 yaşıdaki M.F, 7 yıl önce arkadaşlarının baskıları ile uyuşturucu kullanmaya başladı.



Bu alışkanlığı nedeniyle aile düzeni bozulan, eşiyle ayrılık noktasına gelen M.F'ye mahalle muhtarı Hakan Ediş el uzattı.



Muhtarın yanı sıra ailesinin desteği ve iradesiyle M.F, Edirne ve İstanbul'daki AMATEM'lerdei 1 yıllık tedavinin ardından "Allah düşmanımdan uzak tutsun." dediği uyuşturucudan kurtuldu.



"Hiçbir anne ve baba benim çocuğum uyuşturucu kullanmaz demesin"



Madde kullanımından uzak duran, arkadaş çevresini değiştiren ve odun kırıp hurda toplayarak geçimini sağlayan M.F, bir işte istihdamı için yetkililerden destek bekliyor.



M.F. yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 yıl uyuşturucu kullandığını ve çok pişman olduğunu söyledi.



"Ben sigara bile içmeyen delikanlıydım o zamanlar ama arkadaş ortamlarım değişti, önce alkol kullanmaya sonra da uyuşturucu kullanmaya başladım." diyen M.F, "Bu yüzden anne ve babalar evlatlarının arkadaş çevrelerine çok dikkat etmeliler. Hiçbir anne ve baba benim çocuğum uyuşturucu kullanmaz demesin." ifadesini kullandı.



Anne babalara çok dikkatli olmaları uyarısında bulunan M.F, 7 yılda kendine ciddi zararlar verdiğini kaydetti.



"Lanet olası bu uyuşturucu, adama her şeyi yaptırıyor"



Uyuşturucu madde kullandığı dönemde birçok olumsuz davranışlarda bulunduğunu dile getiren M.F, "Lanet olası bu uyuşturucu, adama her şeyi yaptırıyor. Bir çuval kömür çalıp satarak uyuşturucu aldığımı biliyorum. Bir evin demir kapısını çalıp satarak uyuşturucu aldığım günleri biliyorum." diye konuştu.



''Mahalle muhtarımız kaderimi değiştirdi''



Muhtar Hakan Ediş'in desteğiyle tedavi olarak uyuşturucudan kurtulduğunu dile getiren M.F, uyuşturucudan kurtulduktan sonra hayatının düzene girdiğini ve çok mutlu olduğunu anlattı.



Uyuşturucuyu bırakmasının ardından beş vakit namaza başlayarak Allah huzurunda dua ettiğini aktaran M.F, bundan sonra çocuklarına güzel bir gelecek bırakabilmek için mücadele edeceğini belirterek, şunları söyledi:



''Mahalle muhtarımız benim çok kahrımı çekti, bana çok yardım etti. Yeri geldi ona bile külhanbeylik yaptım ama Allah razı olsun beni hiç bırakmadı sürekli destek oldu. Allah'ıma şükürler olsun ki şimdi beş vakit namaza başladım. Şeytan artık beni uyuşturucuda kandıramıyor. Daha önce çok kandım. Hastanelerden kaçtım gittim, uyuşturucu aldım ama artık kanmıyorum."



Gençlere tavsiyelerde bulunan M.F, şöyle devam etti:



"Gençlerimiz kendini kollasın. Bir kere geliyor bu gençlik bir daha gelmiyor. Ben 27 yaşımdayım ama vücut olarak eksiklerim olduğunu fark ediyorum. Bazen sırtım ağrıyor, ben bunun uyuşturucudan olduğunu biliyorum çünkü çok uyuşturucu kullandım. Kendimde bazen sıkıntılar hissediyorum. Özellikle kullanan kişilere söylüyorum, içmesinler bıraksınlar. Uyuşturucu çözüm değil, uyuşturucu çare değil."



Bağımlılıktan kurtulduktan sonra huzur bulduğunu belirten M.F, "Artık evimde huzurum var. Eşimle kavga etmiyorum, bir parça ekmek getirebiliyorum evime. Şu anda helal yiyorum, helal kazanıyorum. Odun kırıp satıyorum, un indirmeye gidiyorum, hurda toplayıp satıyorum sonuçta helal geçiniyorum. Daha önce sabah namazında kalkardım, çıkardım. Gideceğim ama nereye gideceğim. Uyuşturucuya mı para bulayım eve mi para bulayım diye düşünüyordum." ifadelerini kullandı.