Uyuşturucudan liseyi yarıda bırakan genç kız, kapkaçtan gözaltına alındı

KONYA'da parkta bir kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçtığı iddiasıyla aranan 18 yaşındaki Ceren Navruz, polis tarafından yakanlandı. Uyuşturucu krizine girdiği için cep telefonunu alıp kaçtığını itiraf eden Ceren Navruz'un ifadesinde, ''6 aydır uyuşturucu kullanıyorum. Bu yüzden hemşirelik bölümünü okuduğum lise eğitimimi yarıda bıraktım" dediği öğrenildi

Olay, geçen Pazartesi günü saat 14.00'de merkez Karatay İlçesi Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Şerife Mustafa, parkta telefonla konuşurken yanına tanımadığı bir kız gelerek, "Eşimi aramam gerekiyor. Telefonunuzu verir misiniz?" dedi. Şerife Mustafa da, ''Telefonla konuşuyorum veremem'' dedi. Bunun üzerine yanına yaklaşan kız, Şerife Mustafa'nın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Şerife Mustafa durumu polise bildirdi.



Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Güven Timleri, Şerife Mustafa'nın verdiği eşkal doğrultusunda bölgede çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen Güven Timleri, cep telefonu alıp kaçan kişinin Ceran Navruz olduğunu belirledi.



HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNÜ YARIDA BIRAKMIŞ



Polis, Ceren Navruz'un merkez Selçuklu İlçesi'ndeki evine gitti. Ancak Ceren Navruz'u evde bulamayan polis, gidebileceği adreslere baktı. Polis, genç kızı dün akşam saatlerinde olay günü giydiği aynı kıyafetlerle kent merkezinde gezerken gözaltına aldı. 6 aydır her türlü uyuşturucu maddeyi kullandığı belirtilen Navruz'un bu nedenle Sağlık Meslek Lisesi'nde11'inci sınıf öğrencisiyken hemşirelik bölümünü yarıda bıraktığını söylediği öğrenildi. Bir süre uyuşturucu tedavisi de gördüğü belirtilen Navruz'un, çaldığı cep telefonunu 100 lira karşılığında tanımadığını birine sattığı ortaya çıktı. Telefon satın alınan kişiden alınıp, sahibine teslim edildi.



Sorgusu süren Ceren Navruz'un polise verdiği ilk ifadesinde, "6 aydır uyuşturucu kullanıyorum. Bu yüzden hemşirelik bölümünü okuduğum lise eğitimimi yarıda bıraktım. Tedavide gördüm. O gün uyuşturucu krizine girdim. 3-4 günde ailem evden çıkmama izin vermemişti. Bu olayı da o nedenle yaptım" dediği öğrenildi. Daha önce hiçbir suç kaydığı bulunmayan Navruz'un polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.







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