Hatay'da bir kadın, uyuyan kardeşini tabanca ile öldürdü
Olay Hatay'ın Hassa ilçesinden meydana geldi. Geçtiğimiz hafta ikinci evliliğini yaptığı öğrenilen 28 yaşındaki Tuğba Çakmak, bilinmeyen bir sebeple, üniversite öğrencisi kardeşini uyurken öldürdü.
Çakmak'ın cinayet sonrası ayakkabılarını bile giymeden olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Silah seslerini duyan komşular ise durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, tabanca ile başından vurulan 24 yaşındaki Mustafa Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözyaşları ile toprağa verilen Şimşek'in, Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve tatil için memleketine geldiği öğrenildi.
Kardeşini öldüren Çakmak'ın geçen hafta ikinci evliliğini yaptığı hatta yüzüklerinin kurdelesini de kardeşinin kestiği ortaya çıktı.
Konuyla ilgili açıklama yapan acılı baba da kızının bulunarak adalete teslim edilmesini istedi.