Uzakdoğu’nun Turistik Rotaları

Türkiye’den yurt dışına gidişlerde, tatil amaçlı yapılan seyahatlerin başlıca noktası Avrupa kıtası olurken, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika gezileri de Asya kıtasındaki turlarla birlikte en çok talep ve tercih edilen destinasyonları oluşturuyor. Uzakdoğu’nun eşsiz benzerlikteki kültür hazineleri, tarihi mirasları ve doğal güzelliklerini yer edinen başlıca turistik ülkeleri ise; Tayland, Hindistan, Nepal, Singapur, Bangladeş, Japonya, Çin, Vietnam, Kamboçya, Laos, Sri Lanka, Filipinler şeklinde sıralanıyor.

En Ucuzu Hindistan

Turistik zenginliğinin de fazlalığı göz önüne alındığında, civardaki birkaç ülke daha ucuz olsa da, fiyat performans etkisi göz önüne alındığında, tur maliyetleri açısından en ucuz ülke Hindistan olarak göze çarpıyor. Hindistan’a indirimli uçak bileti bulmak için çok sayıda firma yolculara hizmet veriyor. Hindistan Hava Yolları ile birlikte Türk Hava Yolları’nın İstanbul’dan direkt seferleri bulunan Hindistan’a, Orta Doğu ve Kafkas hava yolu şirketleriyle aktarmalı olarak seyahat etmek de oldukça kolay. Qatar Airways, Ukraine Airlines, Turkmenistan Airlines, Air India, Singapur Airlines, Emirates, Azerbaycan Hava Yolları gibi birçok firma ile aktarmalı olarak Delhi ve Mumbai başta olmak üzere Hindistan’ın birçok şehrine uçak mümkün.

En Uygun Ulaşım Tayland’a

Bir başka turistik cennet Tayland’ta özellikle direkt uçuşlarda iyi fiyatlarıyla öne çıkıyor. Acentelerden ve internetten ucuz Bangkok uçak bileti bulmak oldukça kolay. Sezonuna bağlı olarak, erken rezervasyon kampanyalarıyla birkaç yüz dolara Bangkok’a uçak bileti alınabiliyor.

Bölge İçi Ulaşım Oldukça Kolay

Güneydoğu Asya’nın genel maliyetleri oldukça düşük olduğundan, hava yolu, deniz yolu, kara yoluyla ulaşım ve tren biletleri bölgedeki ülkeler arasında oldukça düşük fiyatlarla bulunabiliyor. Nepal, Hindistan arası uçak bileti fiyatları 30 Dolar’dan başlıyor. Aynı şekilde Vietnam, Kamboçya, Laos arasında da kara yoluyla 10 Dolar gibi fiyatlarla sınır geçmek mümkün. Singapur ve Japonya nispeten ucuz bilet bulmak konusunda diğerlerine göre zorlayıcı ülkeler olsa da, Çin kendi içinde de diğer ülkelere de uygun fiyatlı ulaşım konusunda çok fazla seçenek sunuyor.



Güneydoğu Asya ve Uzakdoğu ülkeleri içinde yerel hava yolları kadar, Dünya’nın en büyük uluslararası hava yolu markaları da turistlere ve gezginlere hizmet veriyor. Bu da rekabet açısından tüketicinin lehine fiyat oluşmasına yardımcı oluyor.