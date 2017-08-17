Uzaydan görünen Atatürk portresi yenileniyor

RESSAM Mustafa Aydemir, Erzincan'da 35 yıl önce yaptığı ve uzaydan görülebilen tek Türk portresi olma özelliği taşıyan Atatürk portresini yenilemek için kente geldi. Yağmur ve hava koşulları nedeniyle rengi solan portreyi yeniden canlandıracaklarını söyleyen ressam Mustafa Aydemir; " 29 Ekim'de Atamızı Erzincan'a o güzel gözleriyle baktıracağız" dedi

Vatani görevini 59'uncu Topçu Tugay Komutanlığı'nda 4 ay kısa dönem er olarak yapan ressam Mustafa Aydemir, 1982'de 3 bin gönüllü askerle 600 ton taş, 210 ton harç ve 200 ton boya kullanarak büyük bir proje başlattı. 7 bin 500 metrekare alan üzerine kondurulan 176 metre boyundaki dev Atatürk portresi 29 günde tamamladı. Keşiş Dağları eteklerinde bulunan 'Düz Parmaklar Sırtı' adı verilen tepedeki Atatürk portresi, uzaydan bile görünen tek Türk özelliği taşıyor.Araştırmacı-Yazar ve Ressam Mustafa Aydemir, portrenin yenileme çalışmaları için kente geldi ve Erzincan İl Özel İdaresi tarafından bakım ve onarım çalışmaları yapılacak olan dev portrede incelemelerde bulundu. Zamanla yağmur ve kar suları nedeniyle aşınınca, bakım ve onarım için çalışma başlatıldı.Mustafa Aydemir ayağının tozuyla ilk iş olarak günlerce uğraştığı eserin yanına giderek portrenin bozulan yerlerini adım adım gezdi. Özel idare yetkililerinden yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler alan Aydemir, 1982 yılında kısıtlı imkanlarla tamamen atık maddelerden boya ve maddelerden yaptığı eseri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirilmesi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Mustafa Aydemir şunları söyledi:"35 yıl sonra burada olmaktan mutlu ve gururluyum. Erzincanlıların Atasına sahip çıktığını gördüm. Görüştüğüm yetkililer portrenin yenilenmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söylediler. Atamızı inşallah yeniden eski canlı gözleriyle Erzincan’a baktıracağız. 1982 yılında bu eseri tamamen gönüllü bir çalışma yapıldı. O günkü iddiam 30 günde beş kuruş para harcatmadan yapmaktı, bunu başardık. Dağın taşını, atık malzemeleri kullandık. Eğitim sonrası askerlerimizin gönüllü çalışmalarıyla başardık. Kendisini vatanına, milletine ve atasına borçlu hisseden bütün Erzincanlımız, bütün askerimiz buraya koştu. 35 yıldan beri de hiç bir şey olmadı. 35 yılda boyanın solması normaldir, ufak tefek kaymalar var, gerekenleri yapacağız. 29 Ekim'de Atımızı Erzincan’a o güzel gözleriyle baktıracağız."