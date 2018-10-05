Üzerine benzin döküp, kendini yaktı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde daha önce de birçok kez intihara kalkışan Mustafa A. (40), üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi. Ağır yaralanan Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi

Üzerine benzin döküp, kendini yaktı!
05 Ekim 2018 Cuma 10:35

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle hükmet konağı yakınlarındaki bir noktaya gelen Mustafa A., yanında getirdiği bir şişe benzini üzerine dökerek, kendisini ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan Mustafa A.'yı saran alevler, kaymakam lojmanında görevli polis memuru tarafından söndürüldü. Ağır yaralan Mustafa A., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Mustafa A., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Daha önce de bir çok kez intihar girişiminde bulunan Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kendini yaktı
Önceki Haber
Teff Tohumlu Çay İle Kilonuz Kontrolde
Sonraki Haber
Zamlardan bira da nasibini aldı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.