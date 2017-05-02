Üzerine demir kapı devrilen çocuk öldü

Tekirdağ’ın Ergene İlçesi’nde evlerinin önünde oynadığı sırada üzerine demir kapı devrilen 3 yaşındaki Emir Ballı, ağır yaralandı. Hastane kaldırılan küçük çocuk doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Vakıflar Mahallesi’nde Ballı ailesinin oturduğu evin bahçe demir kapısı piminin kırılması sonucu 3 yaşındaki Emir Ballı’nın üzerine devrildi. Gürültü üzerine bahçeye çıkan annesi tarafından demir kapının altından çıkarılan küçük Emir, özel bir araçla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralı olan Emir Ballı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri olay yerinde bir süre inceleme yaparken, demir kapıyı tutan pimlerin kırıldığı tespit edildi. Küçük Emir’in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.