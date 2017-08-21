Üzerine televizyon düşen çocuk öldü!

Antalya'da üzerine düşen televizyonun altında kalarak ağır yaralanan 1.5 yaşındaki Rıdvan Hüseyin Başkır, tedavi için götürüldüğü hastanede öldü

Üzerine televizyon düşen çocuk öldü!

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Kepez İlçesi Şafak Mahallesi'nde bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Başkır Ailesi'nin oğlu Rıdvan Hüseyin Başkır, evde oynarken, üzerine düşen 55 ekran tüplü televizyonun altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. Burada tedaviye alınan Rıdvan Hüseyin Başkır, geceyarısı yaşamını yitirdi. Başkır'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi ardından toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Oğlunun hiperaktif olduğunu belirten anne Özlem Başkır, "Çarşamba günü için poliklinikten randevu almıştık. Tedavi için gelecektik. Ancak oğlumun ömrü yetmedi" dedi. Soruşturmaya başlandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #televizyon #ölüm
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