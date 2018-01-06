Uzman Çavuş'a silahlı saldırı

Olay, gece yarısı İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Hakkari'de görevli Uzman Çavuş Uğur K., bir süre önce tatil için memleketi Kastamonu'ya geldi. Dün gece yürüyerek evine giden Uğur K. bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur K. tedavi altına alındı. Soruşturma başlatan polis, saldırıyı düzenlediği öne sürülen İ.K.'yı aramaya başladı.
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