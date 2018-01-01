Uzman çavuş, amcasının önünde birden silahını çekti ve intihar etti!

İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda görevli Uzman Çavuş Cihan Ç. (28), yılbaşı tatili için geldiği Bolu'daki babaevinde başına dayadığı silahı ateşleyerek, yaşamına son verdi

Foça Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda görevli Uzman Çavuş Cihan Ç., uzun süredir görevlendirme nedeniyle bulunduğu Hakkari'den yılbaşı tatili için babasının Bolu'daki evine geldi. Yılbaşı gecesi dışarıda arkadaşlarıyla eğlenen Cihan Ç., sabaha karşı Yaşamkent Mahallesi'ndeki babasının evine geri döndü. Bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen Cihan Ç., evdekilerle tartışmaya başladı. Uzman çavuş, daha sonra kendisini sakinleştirmek için gelen amcası Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Ç.'nin gözü önünde belinden çıkardığı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi. İhbarla eve gelen polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından uzman çavuşun cenazesi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



'ÖLÜMDEN BAŞKA HER ŞEYİN ÇARESİ OLDUĞUNU SÖYLEDİM'



Olay anını anlatan amca İlhan Ç., "Yeğenimi çok severim. O da beni çok severdi. Benim sözlerimi hep dinlerdi. Bunalımda olduğunu söylediler. Evlerine gittim. Karşıma aldım, konuşuyordum. Bir sıkıntısı, bir derdi varsa söylemesini istedim. Hiçbir şeyi kafasına takmamasını, ölümden başka her şeyin çaresi olduğunu söyledim. Ben konuşurken, silahını çıkarıp, gözümün önünde intihar etti. Böyle bir acı yok" dedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.