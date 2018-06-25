Uzman çavuş eşini öldürdü intihar etti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, uzman çavuş Arif A. (26), tartıştığı eşi Sevilay A.'yı (29) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Uzman çavuş eşini öldürdü intihar etti
25 Haziran 2018 Pazartesi 15:33

Olay, ilçeye bağlı Gazi Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Uzman çavuş Arif A., iddiaya göre bir bebekleri bulunan eşi Sevilay A. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arif A., eşi Sevilay A.'yı tabancayla öldürdü, ardından da kendini vurdu. Silah sesini duyan komşular, durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Arif A. ve Sevilay A.'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Çiftin cenazeleri, Çınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morgda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #diyarbakır #uzman çavuş cinayet #ölüm
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