Vagon üstünde fotoğraf çekerken akıma kapıldı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Ahmet Altunbaş (15), vagon üzerinde fotoğraf çekmek isterken akıma kapılarak ağır yaralandı

Vagon üstünde fotoğraf çekerken akıma kapıldı
30 Kasım 2018 Cuma 16:51

Olay, Ceyhan Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Arkadaşları ile gezintiye çıkan Ahmet Altun, gardaki vagonların üzerine çıkarak cep telefonu ile fotoğraf çekmek istedi. Arkadaşına seslenerek elini kaldıran genç, hızlı tren yüksek gerilim hattından akıma kapıldı. Ağır yaralanan Altun, arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altun, yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #vagon #fotoğraf #akım
Önceki Haber
Bebekteki ani değişimin nedeni 'büyüme atağı' olabilir
Sonraki Haber
Selin bilançosu ağır oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.