Vagon üstünde fotoğraf çekerken akıma kapıldı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Ahmet Altunbaş (15), vagon üzerinde fotoğraf çekmek isterken akıma kapılarak ağır yaralandı

Olay, Ceyhan Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Arkadaşları ile gezintiye çıkan Ahmet Altun, gardaki vagonların üzerine çıkarak cep telefonu ile fotoğraf çekmek istedi. Arkadaşına seslenerek elini kaldıran genç, hızlı tren yüksek gerilim hattından akıma kapıldı. Ağır yaralanan Altun, arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altun, yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.