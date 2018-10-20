Vahşet: Karısını ve iki çocuğunu öldürdükten sonra...

Arnavutköy'de Suriyeli bir kişi, karısı ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Vahşet: Karısını ve iki çocuğunu öldürdükten sonra...
20 Ekim 2018 Cumartesi 09:16

Olay, Yunus Emre Mahallesi Akduman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt'ta oturan Suriyeli Enver İbrahim ile Media Hasan çifti aralarında kavga etti. Bunun üzerine Media Hasan 4 ve 5 yaşındaki iki çocuklarını da yanına alarak Arnavutköy'de bulunan amcasının evine geçti. Eşi ve çocuklarının arkasından giden Enver İbrahim, kendisine kapının açılmasıyla önce iki çocuğunun boğazını keserek öldürdü. Ardından eşi Media Hasan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. O sırada evde bulunan Media Hasan'ın yengesinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören Enver İbrahim, bıçağı boğazına saplayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Enver İbrahim, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Arnavutköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının inclemesinin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Etiketler; #cinayet #suriyeli cinayet #istanbul #ölüm
Önceki Haber
Şimdi dünya bunu merak ediyor: Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
Sonraki Haber
Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.