Vahşette sınır tanımadı! 'Sakın bakma! Yoksa seni de annen gibi yakarım'

Mersin'de 30 yaşındaki kadın, kaldığı yarı açık cezaevinden izinli çıkan kocası tarafından 8 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde elleri ve ayakları bağlanıp üzerine kaynar su dökülerek işkence gördü. Vücudunun büyük bölümünde ağır yanıklar oluşan kadın hastanede tedavi altına alınırken, aynı zamanda amcasının oğlu olan kocası gözaltına alındı

İddiaya göre olay, merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu suçundan hükümlü olduğu için cezasının son 1 yılını açık cezaevinde geçiren Düzgün Ali Y., izinli olarak geldiği evde 10 yıllık eşi ve öz amcasının kızı olan Gündüz Y. ve akrabalarıyla bir süre sohbet etti.



Misafirlerin evden ayrılmasının ardından sobanın üzerinde kaynayan çaydanlığı göstererek eşine, 'Çay mı demledin?' diye soran Dursun Ali Y., 'Hayır' yanıtını alınca eşinden ısıtıcıda su kaynatmasını istedi. Bu yüzden çıkan tartışma sonrası genç kadın, korktuğu için kendisini odaya kapattı. Kapıyı kırarak içeriye giren öfkeli koca, Gündüz Y.'yi sobalı odaya götürdü. Eşini kemerle döven ve boğmaya çalışan Düzgün Ali Y., daha sonra kadının üzerine kaynar su döktü. Kaçmaması için genç kadını bağlayan, ağzını da bantlayan öfkeli koca, gece geç saatlerde başlayan sıcak su işkencesine sabah saat 05.00’e kadar devam etti.



Yaşanan bu korkunç olaya 8 yaşındaki kız çocuğu E.Y. de şahit oldu. Annesinin babası tarafından kaynar su ile yakıldığını gören çocuk, "Baba ne olur yapma" diye yalvarınca o da babasının şiddetine maruz kaldı. Düzgün Ali Y. kızını, "Kafanı yorganına göm, sakın bakma. Yoksa seni de annen gibi yakarım" diye tehdit etti.



KORKUNÇ OLAY OKULA GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI



Sabaha kadar süren işkencenin ardından kocasını ikna ederek 'Yerli Malı Haftası' dolayısıyla çocuğunu okula götüreceğini söyleyip evden ayrılan Gündüz Y., kızıyla birlikte okulun yolunu tuttu. Genç kadın burada okulun hizmetlisinin telefonundan polisi arayarak yardım istedi. Gündüz Y., polisteki ifadesinin ardından Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Düzgün Ali Y. ise gözaltına alındıktan sonra yeniden cezaevine gönderildi.



Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren ve yarın ameliyata alınacak olan Gündüz Y., yaşadığı korku dolu anları anlattı:



"Kocası tarafından yakılan bir kadınım ben" diyen Gündüz Y., "8 yaşındaki kızımın gözleri önünde eşim hiç acımadan bütün vücudumun üzerine kaynar suyu acı çektire çektire döktü. Önce kemer ile boğmaya çalıştı, sonra 'Seni boğarsam hemen ölürsün, seni Özgecan gibi acı çektire çektire öldüreceğim' dedi. Sonra kemer ile birkaç kez vurdu. Isıtıcıdaki su kaynayıncaya kadar kemerle vuruyor, su kaynayınca üzerime döküyordu. Sonra ellerimi, kollarımı ve ağzımı bantladı. Çocuğum benim sesimi duyduğunda ise 'Baba yapma, annem ağlıyor, annem yanıyor' diyordu. Kızıma da birkaç kez vurarak, 'Sesin çıkarsa senin de üzerine kaynar su dökerim' diye tehdit etti. Sabaha kadar böyle işkence yaptı" dedi.



Çığlıklarının duyulmasını isteyen ve ilgililerden yardım beklediğini ifade eden Gündüz Y., "Bana yardım edin, bu insan en çok ne kadar ceza alması gerekiyorsa o kadar alsın" diye konuştu.



Gündüz Y.'nin ablası Ayten Y. ise kardeşinin sabaha kadar işkence gördüğünü belirterek, "Gece başlamış, sabah 05.00'e kadar sürmüş bu işkence. Tüpün üzerinde, ısıtıcıda su kaynatıp kardeşimin üzerine döküyormuş. Su kaynayıncaya kadar da kemerle dövüyormuş. 8 yaşında bir kızı var. 'Babacığım yapma, ne olursun annemi yakma' diye yalvarıyormuş. Ama kızın çığlıklarını hiç dinlemiyormuş. Ona da kemerle vurmuş ve yorganın altına sokmuş. Elini, ayaklarını, ağzını bantlayarak işkenceye devam etmiş. Kardeşim, sabah çocuğunu okula götürüp hizmetlinin telefonundan polisi uyarınca hastaneye kaldırılmış" dedi.

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